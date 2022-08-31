Жилье в Москве дорожает медленнее остальных городов

Москва заняла последнее 37-е место среди крупных российских городов по росту цен на вторичное жилье. Средняя стоимость «квадрата» в Москве с января по август выросла всего на 1,5%, до 306 тысяч рублей, подсчитали эксперты «ЦИАН.Аналитики».
Цены на вторичном рынке в России сильнее всего выросли в Махачкале — на 17%, до 77 тысяч рублей за 1 квадратный метр. Дальше в рейтинге подорожания следуют Саратов, Волгоград, Кемерово и Киров — везде цены стали выше 10%.
В Москве сработал эффект «высокой базы» и обширного предложения, объясняет эксперт «ЦИАН.Аналитики» Елена Лапшина:
«Мы анализируем средние цены объявлений, то есть предложения, которое сейчас на вторичном рынке довольно сильно отличается от цен сделок, поскольку собственники предлагают неплохие скидки, чтобы не потерять потенциальных покупателей. Во всех крупнейших городах наблюдается рост средних цен, но в тех локациях, где выбор меньше и цены в начале года также были меньше, увеличение более заметно. Потому что в таких городах, как Москва или Хабаровск, где в начале года и так было довольно дорогое жилье, наращивать стоимость было сложнее. В таких городах, где объем предложения небольшой, как Саратов и Махачкала, колебания более заметны, чем в крупных городах типа Москвы или Краснодара, Екатеринбурга. На рынке сейчас сохраняется ценовая стагнация, пока что приближение высокого сезона, осени, никак не сказалось на росте средних цен. Предпосылок для существенного роста нет, потому что платежеспособность населения ограничена. Ипотека хоть и стала доступнее, но из-за высоких цен на жилье не всегда это означает дальнейший рост цен. И скорее всего, в ближайшие месяцы сохранится сложившаяся динамика, сильных изменений не будет».
Средняя цена 1 квадратного метров с начала года выросла по всем российским городам с населением более 500 тысяч человек почти на 7% — до 100 тысяч рублей, подсчитали в ЦИАН. Комментирует генеральный директор агентства TWEED Недвижимость Ирина Магелатова:
«В прошлом году в Москве квадратный метр рос в геометрической прогрессии. Это существенно было и очень заметно. И эта ситуация не может продолжаться вечно, поэтому, вероятно, стоимость квадратного метра достигла своего максимума. Пока покупатели активно покупают, цена квадратного метра растет. А когда они перестают активно покупать, на сегодняшний день спрос нельзя назвать ажиотажным, он стандартен, и поэтому цены если и поднимаются, то они поднимаются очень плавно. Нет ничего удивительного, что сейчас наступила коррекция. Масса макроэкономических факторов, которые влияют. Я не думаю, что цены будут расти лавинообразно, скажем так, скорее всего, можно ожидать даже легкую коррекцию в сторону понижения».
По данным других исследований ЦИАН, столица не в первый раз отстает по темпу роста стоимости жилья.