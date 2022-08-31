Жилье в Москве дорожает медленнее остальных городов

«Мы анализируем средние цены объявлений, то есть предложения, которое сейчас на вторичном рынке довольно сильно отличается от цен сделок, поскольку собственники предлагают неплохие скидки, чтобы не потерять потенциальных покупателей. Во всех крупнейших городах наблюдается рост средних цен, но в тех локациях, где выбор меньше и цены в начале года также были меньше, увеличение более заметно. Потому что в таких городах, как Москва или Хабаровск, где в начале года и так было довольно дорогое жилье, наращивать стоимость было сложнее. В таких городах, где объем предложения небольшой, как Саратов и Махачкала, колебания более заметны, чем в крупных городах типа Москвы или Краснодара, Екатеринбурга. На рынке сейчас сохраняется ценовая стагнация, пока что приближение высокого сезона, осени, никак не сказалось на росте средних цен. Предпосылок для существенного роста нет, потому что платежеспособность населения ограничена. Ипотека хоть и стала доступнее, но из-за высоких цен на жилье не всегда это означает дальнейший рост цен. И скорее всего, в ближайшие месяцы сохранится сложившаяся динамика, сильных изменений не будет».