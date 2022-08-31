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1 час назад

В Крыму зафиксировали рост просрочки по ипотеке

Lenta.ru

В июле 2022 года рост просрочки по ипотечной задолженности зафиксировали в Севастополе и Крыму. В остальных регионах России показатель снизился. Об этом в разговоре с РИА Новости сообщил начальник аналитического управления банка БКФ Максим Осадчий.

В Крыму зафиксировали рост просрочки по ипотеке
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

К началу августа за год просрочка по задолженности в Севастополе выросла на 17,6 процента, в Крыму — на 12,5 процента. В указанных регионах заметили и рост годовой задолженности по ипотеке. В Севастополе динамика достигла 29,9 процента, а в Крыму — 30,7 процента. Там также больше всего снизился объем ипотеки — на 40,8 процента за год.

В общей сложности объем ипотеки в России уменьшился на 21,1 процента. Что касается просрочки по ипотечной задолженности, то в среднем по стране за год она сократилась на 17,2 процента. Долг по ипотеке увеличился на 17,7 процента.

В апреле 2022 года директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов предложил отменить штрафы за просрочки по ипотеке до конца 2022 года. Он указал, что с конца февраля страны Запада ввели новые санкции в отношении России. Одной из уязвимых групп в данных условиях стали семьи, которые имеют обязательства по ипотечным кредитам.

Недвижимость,Антон Орлов,Максим Осадчий,Банк Корпоративного Финансирования,
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