Названы районы Москвы с квартирами нарасхват. Где жилье в столице продается максимально быстро, сообщило «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследования компании Realiste.

Фото: Роман Денисов / Globallookpress.com Роман Денисов / Globallookpress.com

Быстрее всего покупают квартиры в Крылатском — в среднем за 21 день. На втором месте в рейтинге оказался Хорошевский район, где на недвижимость находится покупатель за 25 дней. Со средним сроком экспозиции в 26 дней бронзу разделили сразу три района: Алексеевский, Северное Измайлово и Западное Бирюлево.

За 27 дней продаются квартиры в Восточном Бирюлеве и Северном Тушине, а за 28 — Южном Тушине и Печатниках. На последнем месте по скорости продаваемости среди десяти районов расположилось Останкино со средним сроком экспозиции 29 дней.