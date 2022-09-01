Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+29° в 
USD 60.24EUR 60.28
Войти в почту
1 час назад

Названы районы Москвы с квартирами нарасхват

Мослентаиещё 1

Названы районы Москвы с квартирами нарасхват. Где жилье в столице продается максимально быстро, сообщило «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследования компании Realiste.

Названы районы Москвы с квартирами нарасхват
Фото: Роман Денисов / Globallookpress.comРоман Денисов / Globallookpress.com

Быстрее всего покупают квартиры в Крылатском — в среднем за 21 день. На втором месте в рейтинге оказался Хорошевский район, где на недвижимость находится покупатель за 25 дней. Со средним сроком экспозиции в 26 дней бронзу разделили сразу три района: Алексеевский, Северное Измайлово и Западное Бирюлево.

За 27 дней продаются квартиры в Восточном Бирюлеве и Северном Тушине, а за 28 — Южном Тушине и Печатниках. На последнем месте по скорости продаваемости среди десяти районов расположилось Останкино со средним сроком экспозиции 29 дней.

Ранее были определены наиболее востребованные при покупке квартир в Москве этажи. Самый высокий спрос эксперты зафиксировали на вторичное жилье, расположенное с шестого по девятый этажи.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители