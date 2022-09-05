В крупных городах России уменьшились квартиры

За год в крупных городах России средняя площадь выставленных на продажу квартир снизилась на 5,5 процента. Лидером по уменьшению показателя стал Санкт-Петербург. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные федеральной компании «Этажи».

Средняя площадь квартир снизилась с 55 квадратных метров до 52 квадратных метров. В Санкт-Петербурге показатель уменьшился на 30,2 процента, до 49 квадратных метров. Ниже в списке расположился Нижний Новгород с динамикой в 11,3 процента — площадь снизилась до 53,2 квадратного метра. Топ-3 списка занял Краснодар, где средняя площадь сократилась на 7,3 процента, до 48,1 квадратного метра.

Четвертую строчку рейтинга заняла Москва — средняя площадь квартир снизилась на 6,7 процента, до 53,1 квадратного метра. Ниже в списке расположились Самара, Пермь, Новосибирск, Уфа, Челябинск и Красноярск.

В компании объяснили, что лидерами рейтинга стали города с высоким туристическим потенциалом.

«Естественно, что доля наиболее ликвидных для таких рынков малогабаритных квартир здесь значительно больше, а с учетом того, что мы отмечаем большой приток на продажу инвестиционных квартир, это не может не отражаться на средней площади квартир, продаваемых в этих городах», — объяснили специалисты.