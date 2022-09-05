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18 часов назад

Перечислены районы Москвы с долго продающимися квартирами

Мослента

Районы Москвы с квартирами, продающимися максимально долгое время, перечислены «РБК-Недвижимостью» со ссылкой на исследования компании Realiste.

Перечислены районы Москвы с долго продающимися квартирами
Фото: ТАССТАСС

«Районом Москвы, где квартиры в 2022 году продаются медленнее всего, стало Покровское-Стрешнево в Северо-Западном административном округе. Средний срок экспозиции квартир здесь составляет 80 дней, при этом средний показатель по рынку в целом почти вдвое ниже — 49 дней», — говорится в сообщении.

На втором месте в антирейтинге по скорости продажи жилой недвижимости в столице расположился район Хорошово-Мневники, где на поиск покупателя уходит порядка 78 дней, а на третьем — Южное Тушино со средним сроком экспозиции в 77 дней. За 75 дней продаются квартиры в Дорогомилове и Москворечье-Сабурове.

На продажу жилья на Арбате, в Раменках, Филевском Парке, Марьине и Басманном уходит от 68 до 56 дней.

Ранее в Москве вырос спрос на аренду дорогого жилья. При этом средний чек на рынке стал ниже — с 500 тысяч рублей весной он «полегчал» до 350 тысяч рублей, отметили эксперты.

Недвижимость,
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