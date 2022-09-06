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1 час назад

В Москве и области зафиксировали ипотечный рекорд

Lenta.ru

Доля ипотечных сделок на рынке жилой недвижимости в Москве и области выросла до рекордных значений. Показатель зафиксировали аналитики проекта Dataflat, результаты исследования приводит «РБК».

В Москве и области зафиксировали ипотечный рекорд
Фото: ТАССТАСС

По итогам августа 2022 года на ипотечные сделки в столичном регионе пришлось 83 процента от всех сделок с жильем. Всего было заключено 10,9 тысячи договоров — на семь процентов больше, чем в июле. Кроме того, выросла выручка девелоперов — с 128,7 миллиарда до 137,4 миллиарда рублей. Цена за квадратный метр за месяц снизилась на один процент, до 253,9 тысячи рублей. Средняя стоимость объекта также стала меньше на один процент и составила 12,6 миллиона рублей.

На первичном рынке старой Москвы количество сделок выросло на четыре процента, до пяти тысяч, а выручка застройщиков — на три процента, до 86,9 миллиарда рублей. Средняя стоимость «квадрата» снизилась на один процент, до 329,1 тысячи рублей, а средняя стоимость объекта — на три процента, до 17,2 миллионов рублей.

В районах новой Москвы число договоров выросло на 17 процентов, до 1,7 тысяч. Выручка застройщиков оказалась больше на 21 процент и составила 18,3 миллиарда рублей. Средняя стоимость метра увеличилась на один процент, до 235,2 тысячи рублей, а средняя стоимость лота — на три процента, до 10,7 миллиона рублей.

В Подмосковье прирост сделок составил десять процентов, общее количество достигло 4,1 тысячи. Выручка застройщиков увеличилась на 11 процентов, до 32,1 миллиарда рублей. Средняя цена на «квадрат» выросла на процент, до 170 тысяч рублей, а стоимость объекта — на два процента, до 7,7 миллиона рублей.

Ранее сообщалось, что доля ипотеки в долгах россиян по кредитам впервые превысила 50 процентов. По данным Центробанка, в июле ипотека была выдана на 12,74 триллиона рублей, а кредиты в целом — на 25,57 триллиона рублей.

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