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5 часов назад

Путин призвал строить больше жилья на Дальнем Востоке

Lenta.ru

Президент России Владимир Путин призвал нарастить на Дальнем Востоке объемы строительства жилья с применением зеленых технологий. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

Путин призвал строить больше жилья на Дальнем Востоке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Необходимо нарастить объемы жилищного строительства на Дальнем Востоке, при этом широко применять передовые "зеленые" энергоэффективные технологии», — подчеркнул глава государства.

Ранее во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки. С таким предложением к президенту обращался глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он попросил продлить программу до 2030 года, оценив ее положительный эффект.

Недвижимость,ВЭФ-2022,Алексей Чекунков,Олег Кожемяко,Владимир Путин,Минвостокразвития,
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