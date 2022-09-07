Путин призвал строить больше жилья на Дальнем Востоке

Президент России Владимир Путин призвал нарастить на Дальнем Востоке объемы строительства жилья с применением зеленых технологий. Об этом он заявил в рамках пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ), сообщает РИА Новости.

Ранее во время встречи с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки. С таким предложением к президенту обращался глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он попросил продлить программу до 2030 года, оценив ее положительный эффект.