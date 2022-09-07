Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки

Программу дальневосточной льготной ипотеки продлят как минимум до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.
«Программа рассчитана до 2024 года, и учитывая востребованность и эффективность, - она работает эффективно, эта программа – предлагаю ее продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят», — сказал президент.
Таким образом, дальневосточная ипотека будет предоставляться с прежней ставкой 2% годовых еще 6 лет. Путин также добавил, что на обновление городов Дальнего Востока необходимо направить дополнительно 5 млрд рублей в год.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что программа «Дальневосточная ипотека» будет расширена на медиков и педагогов. Они смогут взять кредит по ставке до 2% если проработали по своим специальностям не менее 5 лет. При этом возраст и семейное положение заемщиков не учитывается.