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5 часов назад

Путин предложил продлить дальневосточную ипотеку

Елена Прошина

Программу дальневосточной льготной ипотеки продлят как минимум до 2030 года. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе своего выступления на пленарном заседании Восточного экономического форума, сообщает РИА Новости.

Путин заявил о продлении программы дальневосточной ипотеки
Фото: РИА НовостиРИА Новости

«Программа рассчитана до 2024 года, и учитывая востребованность и эффективность, - она работает эффективно, эта программа – предлагаю ее продлить как минимум до 2030 года. Надеюсь, что дальневосточники это тоже оценят», — сказал президент.

Таким образом, дальневосточная ипотека будет предоставляться с прежней ставкой 2% годовых еще 6 лет. Путин также добавил, что на обновление городов Дальнего Востока необходимо направить дополнительно 5 млрд рублей в год.

Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что программа «Дальневосточная ипотека» будет расширена на медиков и педагогов. Они смогут взять кредит по ставке до 2% если проработали по своим специальностям не менее 5 лет. При этом возраст и семейное положение заемщиков не учитывается.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Владимир Путин,
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