Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+21° в 
USD 60.85EUR 60.49
Войти в почту
4 часа назад

Сбер поддержал увеличение суммы по дальневосточной ипотеке

Газета.Ru

В Сбере отмечают спрос на получение дальневосточной ипотеки и поддерживают увеличение суммы по ней. Об этом в кулуарах Восточного экономического форума сообщил первый заместитель председателя Сбербанка Кирилл Царев.

Сбер поддержал увеличение суммы по дальневосточной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

"Сбербанк продолжит принимать заявки по госпрограмме дальневосточной ипотеки, продление которой было предложено до 2030 года сегодня главой государства на ВЭФ", - отметил он.

Царев добавил, что Сбер в том числе поддерживает идею участников рынка увеличить максимально возможную сумму кредита по программе до 9 млн руб.

Ранее стало известно, что президент России Владимир Путин во время выступления на Восточном экономическом форуме заявил, что программа дальневосточной льготной ипотеки будет продлена как минимум до 2030 года. По его словам, дальневосточная ипотека будет предоставляться с прежней ставкой, то есть под 2%.

Недвижимость,Кирилл Царев,Владимир Путин,Сбербанк России,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители