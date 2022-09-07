Сбер продолжит принимать заявки по дальневосточной ипотеке

Сбербанк продолжит прием заявок по госпрограмме «Дальневосточной ипотеки». Об этом заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев, передает ТАСС.

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Он отметил высокий спрос россиян на данный тип ипотеки. По словам Царева, она позволяет «решить жилищный вопрос по исключительно низкой ставке, практически без переплаты по кредиту».

«Сбер также поддерживает идею участников рынка увеличить максимальную сумму кредита по программе до 9 миллионов рублей», — подчеркнул первый зампред Сбербанка.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что программа дальневосточной ипотеки будет продлена. Так, у заемщиков есть возможность взять кредит по ставке в два процента годовых на весь срок кредитования для строительства или приобретении жилья на территории Дальневосточного федерального округа.