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3 часа назад

Сбер продолжит принимать заявки по дальневосточной ипотеке

Лера Букина

Сбербанк продолжит прием заявок по госпрограмме «Дальневосточной ипотеки». Об этом заявил первый зампред Сбербанка Кирилл Царев, передает ТАСС.

Сбер продолжит принимать заявки по дальневосточной ипотеке
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Он отметил высокий спрос россиян на данный тип ипотеки. По словам Царева, она позволяет «решить жилищный вопрос по исключительно низкой ставке, практически без переплаты по кредиту».

«Сбер также поддерживает идею участников рынка увеличить максимальную сумму кредита по программе до 9 миллионов рублей», — подчеркнул первый зампред Сбербанка.

Ранее президент РФ Владимир Путин сообщил, что программа дальневосточной ипотеки будет продлена. Так, у заемщиков есть возможность взять кредит по ставке в два процента годовых на весь срок кредитования для строительства или приобретении жилья на территории Дальневосточного федерального округа.

За продление данного типа ипотеки выступил ранее глава Минвостокразвития Алексей Чекунков. Он обратился к президенту с просьбой продлить программу до 2030 года.

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