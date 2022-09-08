В России запретили регистрацию микродолей

Управление Росреестра по Москве перестало регистрировать доли в квартирах, если размер доли составляет менее 6 кв. м. Об этом сообщает РБК со ссылкой на пресс-релиз ведомства.

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По словам заместителя руководителя столичного управления Росреестра Марии Макаровой, в ходе рассмотрения документов будет выдаваться отказ в письменном виде при вышеуказанном показателе. По ее словам, ситуацию не решит даже нотариальное удостоверение договора купли-продажи, так как сделки, которые были совершены с нарушением указанного в законе минимального размера доли, «являются ничтожными».

В ведомстве подчеркнули, что с первого осеннего месяца начал действовать Федеральный закон, предполагающий введение минимального размера доли в праве на жилое помещение. Закон позволит бороться с так называемыми «резиновыми» квартирами. Кроме того, нововведения помогут защитить россиян от незаконных сделок и черных риелторов.