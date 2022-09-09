Россиян предупредили о росте цен на вторичное жилье

Вторичная недвижимость в России может подорожать осенью 2022 года на фоне снижения ипотечных ставок. Об этом заявила руководитель аналитического центра сервиса "Домклик" Мария Ромчанова.

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"Возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Центрального банка 16 сентября еще больше увеличит спрос на вторичное жилье и может вызвать более значительный рост цен на вторичном рынке, а также дальнейшее уменьшение величины торга", - проводятся ее слова в исследовании сервисом рынка недвижимости России в августе 2022 года.

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Исследование, основанное на анализе сделок сервиса за август, показало, что вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована в большей степени, чем первичное жилье. Так, в августе доля сделок на вторичном рынке жилья составила 73,3% от общего объема, на первичном - 19,6%. Также некоторый объем сделок традиционно приходится на другие типы недвижимости: загородная, коммерческая, гаражи и машино-места, пояснили ТАСС в Сбере. При этом в кризисные месяцы этого года распределение было следующим: в апреле на первичный рынок жилья пришлось 32,2% сделок и 56,1% - на вторичный, в мае - 33,7 и 59,2% соответственно.

"Согласно данным о заключенных сделках, цена вторичной недвижимости в России продолжает расти: среднее взвешенное значение прироста стоимости квадратного метра по всем регионам РФ в августе составило 3,6% (в июле - 3,5%). В качестве веса региона было принято количество ипотечных сделок за месяц", - также отмечено в исследовании. Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован в Республике Алтай, Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике. Сильнее всего стоимость снизилась в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Чеченской Республике. В Москве цены незначительно снизились (-0,5%). Однако в Москве и Санкт-Петербурге в августе уменьшился размер торга на вторичном рынке. Так, разница между ценой объявления и ценой заключенной сделки в августе составила в этих регионах 1,4-1,5% против уровня в 1,7-1,9% месяцем ранее. При этом если в июле покупатель в процессе сделки в среднем мог выиграть 1,6%, то в августе - 2,3%.

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