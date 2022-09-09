Россиян предупредили о росте цен на вторичное жилье

Вторичная недвижимость в России может подорожать осенью 2022 года на фоне снижения ипотечных ставок. Об этом заявила руководитель аналитического центра сервиса "Домклик" Мария Ромчанова.
"Возможное снижение ключевой ставки на ближайшем заседании Центрального банка 16 сентября еще больше увеличит спрос на вторичное жилье и может вызвать более значительный рост цен на вторичном рынке, а также дальнейшее уменьшение величины торга", - проводятся ее слова в исследовании сервисом рынка недвижимости России в августе 2022 года.
Исследование, основанное на анализе сделок сервиса за август, показало, что вторичная недвижимость, несмотря на развитие льготных программ, востребована в большей степени, чем первичное жилье. Так, в августе доля сделок на вторичном рынке жилья составила 73,3% от общего объема, на первичном - 19,6%. Также некоторый объем сделок традиционно приходится на другие типы недвижимости: загородная, коммерческая, гаражи и машино-места, пояснили ТАСС в Сбере. При этом в кризисные месяцы этого года распределение было следующим: в апреле на первичный рынок жилья пришлось 32,2% сделок и 56,1% - на вторичный, в мае - 33,7 и 59,2% соответственно.
"Согласно данным о заключенных сделках, цена вторичной недвижимости в России продолжает расти: среднее взвешенное значение прироста стоимости квадратного метра по всем регионам РФ в августе составило 3,6% (в июле - 3,5%). В качестве веса региона было принято количество ипотечных сделок за месяц", - также отмечено в исследовании. Наибольший прирост стоимости квадратного метра зафиксирован в Республике Алтай, Севастополе, Карачаево-Черкесской Республике. Сильнее всего стоимость снизилась в Чукотском и Ненецком автономных округах, а также в Чеченской Республике. В Москве цены незначительно снизились (-0,5%). Однако в Москве и Санкт-Петербурге в августе уменьшился размер торга на вторичном рынке. Так, разница между ценой объявления и ценой заключенной сделки в августе составила в этих регионах 1,4-1,5% против уровня в 1,7-1,9% месяцем ранее. При этом если в июле покупатель в процессе сделки в среднем мог выиграть 1,6%, то в августе - 2,3%.
Сервис "Домклик" содержит около 2 млн объявлений о продаже недвижимости, его посещает более 13 млн пользователей ежемесячно.
В новость внесена правка (14:53 мск) - передается с исправлением опечатки в фамилии спикера в первом абзаце, верно - Ромчанова.