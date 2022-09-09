Российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерам

Банки в России начали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков сразу на 5 лет — до 70—75. Об этом «Известиям» рассказали участники рынка недвижимости и представители кредитных организаций.

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«В 2022 году банки стали массово поднимать предельный возраст ипотечных заемщиков — до 70—75 лет <…> Речь идет о том, сколько максимально может исполниться заемщику на момент завершения выплат по кредиту», — рассказал изданию заместитель руководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова.

Так, показатель подняли в «Сбере», Минбанке, Альфа-банке. «ДОМ.РФ» повысил показатель до 70 лет, а в Совкомбанке предельный возраст уже сейчас составляет 85.