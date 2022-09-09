Российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерам

Российские коммерческие банки активно повышают предельный возраст для ипотечных заемщиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой участников рынка недвижимости и представителей кредитных организаций.

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Татьяна Решетникова из федеральной компании «Этажи» отметила, что предельный возраст по жилищным кредитам (речь идет о возрасте, до достижения которого должны закончиться выплаты по ипотеке) в 2022 году увеличился сразу на пять лет — с 65-70 лет до 70-75 лет.

Государственный «ДОМ.РФ» увеличил максимальный возраст заемщика до 70 лет. Планка до 75 лет повысилась в Промсвязьбане, Всероссийского банке развития регионов, «Ак Барс Банке».

Согласно информации «Этажей», повышение максимального возраста ипотечного заемщика зафиксировано в «Альфа Банке» и «Минбанке».

Ситуация обусловлена увеличением спроса на ипотеку среди граждан от 45 лет.