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31 минуту назад

Банки поднимут максимальный возраст для получения ипотеки

Лера Букина

Российские коммерческие банки активно повышают предельный возраст для ипотечных заемщиков. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой участников рынка недвижимости и представителей кредитных организаций.

Российские банки разрешили брать ипотеку пенсионерам
Фото: ТАССТАСС

Татьяна Решетникова из федеральной компании «Этажи» отметила, что предельный возраст по жилищным кредитам (речь идет о возрасте, до достижения которого должны закончиться выплаты по ипотеке) в 2022 году увеличился сразу на пять лет — с 65-70 лет до 70-75 лет.

Государственный «ДОМ.РФ» увеличил максимальный возраст заемщика до 70 лет. Планка до 75 лет повысилась в Промсвязьбане, Всероссийского банке развития регионов, «Ак Барс Банке».

Согласно информации «Этажей», повышение максимального возраста ипотечного заемщика зафиксировано в «Альфа Банке» и «Минбанке».

Ситуация обусловлена увеличением спроса на ипотеку среди граждан от 45 лет.

Ранее сообщалось, что Сбербанк продолжит прием заявок по госпрограмме «Дальневосточной ипотеки». Первый зампред Сбербанка Кирилл Царев отметил высокий спрос россиян на данный тип ипотеки. По его словам, она позволяет «решить жилищный вопрос по исключительно низкой ставке, практически без переплаты по кредиту».

Недвижимость,Татьяна Решетникова,Кирилл Царев,Ак барс банк,Московский индустриальный банк,Альфа-банк,Сбербанк России,
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