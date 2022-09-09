Москвичи стали активнее покупать жилье в новостройках

В августе 2022 года количество сделок на первичном рынке недвижимости Старой Москвы увеличилось на три процента относительно июля. Всего за восьмой месяц текущего года было оформлено 5,1 тысячи договоров долевого участия (ДДУ), показатель седьмого месяца составил 4,9 тысячи сделок. О том, что москвичи стали активнее покупать квартиры в новостройках, сообщили аналитики риелторской компании Est-a-Tet, пишет РБК.

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Впервые с марта нынешнего года количество зарегистрированных ДДУ в новостройках Старой Москвы превысило показатель в пять тысяч сделок. При этом специалисты отметили более значительное оживление спроса на новостройки Новой Москвы. В восьмом месяце нынешнего года в Троицком и Новомосковском Административных Округах столицы (ТиНАО) оформили 1,7 тысячи ДДУ — на 13,3 процента больше, чем в седьмом месяце, когда было зарегистрировано 1,5 тысячи сделок.

Общий объем сделок в Новой Москве в августе 2022 года оценили в 81,1 тысячи договоров. Показатель на 19 процентов превысил параметр за июль 2022-го. Положительная динамика по сравнению с августом предыдущего года составила восемь процентов.