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7 часов назад

В Москве заметили повышенный спрос на один тип недвижимости

Мослента

В Москве заметили повышенный спрос на покупку недвижимости в новостройках — жители столицы оформили на 15 процентов больше договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), чем в аналогичный период годом ранее. Такие данные приводит Москомстройинвест, пишет РБК.

В Москве заметили повышенный спрос на один тип недвижимости
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты отметили, что в августе текущего года было заключено 6,8 тысячи договоров долевого участия на этот тип жилья, что на 7,4 процента больше, чем тот же месяц в 2021-м году. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, столичный рынок недвижимости набирает обороты и пытается стабилизироваться после весеннего спада.

Ранее сообщалось, что жители столичного региона устремились покупать жилье в новостройках в ипотеку.

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