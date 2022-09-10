В Москве заметили повышенный спрос на один тип недвижимости

В Москве заметили повышенный спрос на покупку недвижимости в новостройках — жители столицы оформили на 15 процентов больше договоров долевого участия в строительстве (ДДУ), чем в аналогичный период годом ранее. Такие данные приводит Москомстройинвест, пишет РБК .

Эксперты отметили, что в августе текущего года было заключено 6,8 тысячи договоров долевого участия на этот тип жилья, что на 7,4 процента больше, чем тот же месяц в 2021-м году. По словам председателя Москомстройинвеста Анастасии Пятовой, столичный рынок недвижимости набирает обороты и пытается стабилизироваться после весеннего спада.