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6 часов назад

Россияне заинтересовались одним типом жилья в Москве

Мослента

Одним типом жилья в Москве заинтересовались россияне, сообщает «РБК-Недвижимость» со ссылкой на исследования аналитиков риелторской компании Est-a-Tet.

Россияне заинтересовались одним типом жилья в Москве
Фото: Станислав Трифонов / Lenta.ruСтанислав Трифонов / Lenta.ru

«В августе 2022 года на рынке новостроек Старой Москвы было зарегистрировано 5,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве. Это на три процента больше, чем в июле этого года (4,9 тысяч). Впервые с марта 2022 года количество зарегистрированных ДДУ на первичном рынке в старых границах Москвы превысило пять тысяч», — говорится в сообщении.

Наибольший рост спроса зафиксирован на рынке первичного жилья в границах Новой Москвы. Так, в августе по сравнению с месяцем ранее зарегистрировали на 13,3 процента больше сделок — 1,7 тысячи. По данным аналитиков, суммарный объем сделок в ТиНАО составил 81,1 тысячи квадратных метров — на 19 процентов больше, чем в июле, и на восемь процентов превосходит показатель августа 2021 года.

Ранее в Москве существенно снизилась стоимость жилья. По оценке экспертов, за последние полгода цены упали на 15-20 процентов.

Недвижимость,
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