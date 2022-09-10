Россияне заинтересовались одним типом жилья в Москве

«В августе 2022 года на рынке новостроек Старой Москвы было зарегистрировано 5,1 тысячи договоров долевого участия в строительстве. Это на три процента больше, чем в июле этого года (4,9 тысяч). Впервые с марта 2022 года количество зарегистрированных ДДУ на первичном рынке в старых границах Москвы превысило пять тысяч», — говорится в сообщении.

Наибольший рост спроса зафиксирован на рынке первичного жилья в границах Новой Москвы. Так, в августе по сравнению с месяцем ранее зарегистрировали на 13,3 процента больше сделок — 1,7 тысячи. По данным аналитиков, суммарный объем сделок в ТиНАО составил 81,1 тысячи квадратных метров — на 19 процентов больше, чем в июле, и на восемь процентов превосходит показатель августа 2021 года.