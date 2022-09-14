Определена стоимость аренды «однушки» в Москве

В сентябре 2022 года средняя ставка на аренду однокомнатной квартиры в Москве достигла 40 тысяч рублей в месяц. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на аналитиков «Авито Недвижимости».

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С января по 12 сентября средняя ставка на квартиры в столице находилась на уровне 60 тысяч рублей в месяц, студии можно было арендовать за 43 тысячи рублей. Владельцы двухкомнатных квартир просили 58 тысяч рублей ежемесячно, трехкомнатных — 110 тысяч рублей.

По данным экспертов, цены выросли в высокий сезон, однако они не исключают снижение ставок зимой. В компании определили, что многие собственники изначально выставили объекты на продажу, однако из-за неопределенности на рынке решили их сдавать. Осенью цены в эконом-сегменте могут подняться на 5-10 процентов.