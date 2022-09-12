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2 часа назад

Молодым россиянам предложили жить в подвалах

Lenta.ruиещё 1

Российской молодежи предложили жить в подвалах. Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев назвал молодых людей потенциальными покупателями такой недвижимости, передает Telegram-канал «Говорит Москва».

Молодым россиянам предложили жить в подвалах
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Речь идет об апартаментах от 11,8 до 33,2 квадратного метра, которые находятся в подвалах и на антресолях. По словам эксперта, подобное жилье подойдет не всем — помещения без окон непригодны для постоянного проживания. Однако они могут заинтересовать молодых людей, редко бывающих дома.

«Речь, скорее, идет о краткосрочном пребывании на время сна. Может быть, это будет интересно на какой-то период времени приобретать детям поколения Z. Они в принципе в квартире не находятся: вечером допоздна с друзьями ходят в кафе, а утром завтракают не дома», — пояснил Апрелев.

Он добавил, что подобное предложение может заинтересовать арендодателей посуточных квартир.

Ранее в сентябре сообщалось, что апартаменты в подвалах, на цокольных и антресольных этажах зданий появились на первичном рынке жилья в России. Стоимость таких лотов варьируется от 1,43 до 7,99 миллиона рублей — на 21-40 процентов дешевле, чем варианты на обычных этажах.

Недвижимость,Константин Апрелев,
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