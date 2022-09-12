Молодым россиянам предложили жить в подвалах

«Речь, скорее, идет о краткосрочном пребывании на время сна. Может быть, это будет интересно на какой-то период времени приобретать детям поколения Z. Они в принципе в квартире не находятся: вечером допоздна с друзьями ходят в кафе, а утром завтракают не дома», — пояснил Апрелев.