Названы районы Москвы с самыми дешевыми студиями

В августе 2022 года самые дешевые студии комфорт-класса в Москве продают в районе Крюково. Локации столицы с наиболее доступным по цене жильем такого типа назвали аналитики риелторской компании «Бон Тон». Текст исследования есть в распоряжении «Ленты.ру».

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По данным специалистов, стоимость самого дешевого лота в Крюково (ЗелАО) — 4,9 миллиона рублей. Второе место среди районов с выгодными по цене студиями комфорт-класса поделили Митино (СЗАО), Южное Бутово (ЮЗАО) и Люблино (ЮВАО) — там стоимость такого жилья начинается от 5,5 миллиона рублей.

Третье место с минимальной стоимостью студии 5,9 миллиона рублей разделили Метрогородок (ВАО) и Отрадное (СВАО). В топ-пять также вошли Гольяново (ВАО), где самый дешевый лот стоит 6 миллионов рублей, и Очаково-Матвеевское (ЗАО) — там студии комфорт-класса стоят от 6,1 миллиона рублей.

При этом в целом в Старой Москве средняя стоимость студий комфорт-класса увеличилась на 9,9 процента по сравнению с августом годом ранее. Сейчас подобную недвижимость оценивают в 7,9 миллиона рублей.