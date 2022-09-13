Названы районы Москвы с самыми дешевыми студиями

В августе 2022 года наиболее бюджетные студии комфорт-класса в Москве были обнаружены в районе Крюково. Об этом сообщает «Лента.ру» со ссылкой на риелторскую компанию «Бон Тон».

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Так, цена самого недорогого лота в Крюково (ЗелАО) составила 4,9 млн рублей. На второй строчке рейтинга районов с выгодными студиями комфорт-класса расположились Митино (СЗАО), Южное Бутово (ЮЗАО) и Люблино (ЮВАО), где стоимость такой недвижимости стартует от 5,5 млн рублей.

На третьей строчке оказались Метрогородок (ВАО) и Отрадное (СВАО), где минимальная цена студии составляет 5,9 млн рублей.

Также в рейтинг попали Гольяново (ВАО) с минимальной стоимостью в 6 миллионов рублей и Очаково-Матвеевское (ЗАО), где студии комфорт-класса можно купить минимум за 6,1 млн рублей.

Вместе с тем в целом в старой Москве наблюдается увеличение средней цены студий комфорт-класса на 9,9% в сравнении с августом 2021 года. В настоящее время данное жилье оценивается в 7,9 млн рублей.