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30 минут назад

Россиянам рассказали об особенностях рынка жилья в Турции

Lenta.ru

Покупатели жилья в Турции сильнее, чем в России, защищены от некоторых связанных с приобретаемыми объектами рисков. Об особенностях рынка недвижимости в популярной курортной стране рассказали в инвестиционной компании Garnet. Сообщение есть в распоряжении «Ленты.ру».

Россиянам рассказали об особенностях рынка жилья в Турции
Фото: globallookpress.comgloballookpress.com

Так, по словам руководителя проектов компании Екатерины Сивовой, в Турции, если продавец не получил согласия на продажу объекта у супруги, то на покупателя это никак не повлияет. Однако эксперт отметила, что при этом везде, кроме Стамбула, владельцы недвижимости намеренно занижают цены.

«Если квартира в Анталье продается за 400 тысяч долларов, то по безналу придется заплатить максимум 220 тысяч долларов, а остальное по расписке или налом. Таким образом, чтобы получить гражданство за недвижимость в Анталье, то придется потратить не менее 750 тысяч долларов», — пояснила Сивова.

Ранее специалисты Garnet назвали причины повышенного спроса россиян на жилье в Турции. По оценкам экспертов, интерес к объектам в этой стране связан желанием выгодно купить недвижимость для дальнейшего поучения гражданства.

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