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29 минут назад

Назван город с пятью квартирами по цене «однушки» в Москве

Lenta.ru

Россиянам назвали города, в которых можно купить несколько квартир по цене «однушки» в Москве. Больше всего жилья после продажи однокомнатной квартиры в столице получится приобрести в Нижнем Тагиле, сообщает РБК со ссылкой на исследование портала «Мир квартир».

Назван город с пятью квартирами по цене «однушки» в Москве
Фото: Станислав Трифонов / «Лента.ру»Станислав Трифонов / «Лента.ру»

Авторы исследования взяли за исходную точку расчетов вторичную однокомнатную квартиру в спальном районе Москвы, стоимость которой составляет 10,8 миллиона рублей. Реализация такого жилья позволит купить в Нижнем Тагиле 242 квадратных метра, или пять средних по размеру квартир.

После продажи недвижимости в столице можно приобрести в Магнитогорске 201 квадратный метр жилья, или четыре квартиры. В Кургане за ту же сумму получится купить 186 «квадратов», что также равняется четырем квартирам. По три квартиры можно купить в Волжском и Челябинске.

Ранее в сентябре россиянам назвали регионы мира с премиальным жильем по цене обычной двухкомнатной квартиры в Москве стоимостью 18 миллионов рублей. В список попали Дубай, Аланья и Лигурия.

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