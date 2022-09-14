Названы богатства, доставшиеся наследникам Елизаветы II

Сын нового британского короля Карла III принц Уильям после смерти Елизаветы II получил частное поместье герцогства Корнуолл. Всего этому герцогству принадлежит почти 140 000 акров (около 57 000 га) земель, большая часть которых находится на юго-западе Англии. Как отметил CNN, богатствами королевской семьи на сумму не менее $21 млрд теперь в основном может распоряжаться Карл III и его наследник.

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Линия преемственности сделала принца Уильяма, ставшего первым в очереди на британский престол, богаче на $1,2 млрд — именно во столько оценивается его новое поместье. Резиденция была основана в 1337 году королём Эдуардом III.

Доход от неё «используется для финансирования общественной, частной и благотворительной деятельности» герцога Корнуолла, которым стал принц Уильям.

Действующий король доходы от активов стоимостью около $19 млрд по соглашению 1760 года передаёт правительству в обмен на часть, называемую Суверенным грантом.

В прошлом финансовом году прибыль от королевских активов составила примерно $361 млн, из которых около $100 млн Минфин вернул королеве Елизавете II в виде гранта. Большая часть этих средств уходит на содержание имущества королевской семьи и оплату труда их персонала.

Король может тратить Суверенный грант только на выполнение королевских обязанностей. Им с наследником не разрешено получать прибыль от продажи активов в своих герцогствах.

Ни принц Уильям, ни король не облагаются налогами на свои поместья, но оба герцогства добровольно платят подоходный налог с 1993 года.

Как рассказала автор книги о королевских финансах Лаура Клэнси, эта выплата не фиксируется ставкой, размер дохода, с которого она уплачивается, также не декларируется.