Россиянам назвали способы сэкономить при покупке жилья

Сэкономить при покупке готового жилья в России можно вне зависимости от города. Способы потратить меньше средств на квартиру «Ленте.ру» назвали эксперты «Авито Недвижимость».

Фото: Lenta.ru Lenta.ru

Выбрав объект на первом этаже, можно сэкономить около 1,3 миллиона рублей. В среднем по стране такие квартиры стоят 2,9 миллиона рублей, в то время как на других этажах — 4,2 миллиона. Гражданам советуют рассмотреть жилье в «сталинке» или другом доме с высоким первым этажом, чтобы не терять в комфорте проживания.

В некоторых городах стоит также обратить внимание на квартиры на последнем этаже. К примеру, в Волгограде подобные лоты стоят на 200 тысяч рублей дешевле, чем аналоги на средних этажах. Однако в таком случае следует выбирать здание с техническим этажом, которое убережет от протечек крыши.

На стоимость жилья значительно влияет локация. Так, в Новосибирске в Первомайском районе объекты стоят в среднем 3,5 миллиона рублей, а в Центральном — 7,2 миллиона. При этом расположение может не отражаться на качестве жизни. Кроме того, эксперты советуют покупателям торговаться. На данный момент продавцы готовы уступить 5-10 процентов от первоначальной стоимости, чтобы быстрее продать недвижимость.