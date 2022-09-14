Россиянам рассказали, как не потерять недвижимость в Европе

Эксперты в области недвижимости рассказали, как российским собственникам не потерять жильё в Европе. Об этом сообщает РБК.

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Санкционные ограничения усложняют оплату жилья для тех россиян, которые владеют недвижимостью в Европе. При этом власти некоторых европейских стран уже заявили, что россияне могут потерять своё зарубежное жильё из-за визового запрета. Как сегодня оплачивать жилье в Европе и есть ли реальный риск потерять европейскую недвижимость, рассказали эксперты – партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева и главный редактор портала Prian.ru Филипп Березин.

По словам специалистов, визовые запреты не влияют на оплату недвижимости напрямую, однако на фоне усложнения получения виз и других ограничений оплата жилья в ЕС действительно становится проблемой. На сегодняшний день самый надёжный способ оплачивать европейскую недвижимость – открытые счета в странах Европы.

Другой популярный, но менее удобный способ – открыть счёт в банке дружественной страны, например, Армении, Сербии или Турции. Однако в каждой такой стране есть своя специфика, поэтому эксперты советуют открывать счета очень внимательно.

Третий способ – оплата наличными. Если сумма оплаты невелика и у собственника есть возможность приехать в необходимую страну, это может оказаться самым простым решением.

И, наконец, этот вопрос можно разрешить с помощью посредников из ЕС. На их счета можно переводить деньги через работающие с Россией международные системы денежным переводов или договориться с управляющими компаниями об оплате ЖКХ, оформить доверенности на местные агентства.