В июле-августе в России недосчитались новостроек — ввод новых жилых проектов в 15 регионах упал более чем на 50 процентов по сравнению с началом 2022 года. К такому выводу пришли аналитики портала «ЕРЗ.РФ» в своем исследовании, пишет РБК.

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По словам специалистов, обычно в этот период на рынок выходит в 1,5 раза больше новостроек, чем в январе-феврале. Лидером по снижению вывода новых проектов стала Карелия — там в июле-августе появилось на 85 процентов меньше новостроек, чем в январе-феврале. На втором месте Иркутская область (минус 79 процентов), а на третьем — Тверская область (минус 69 процентов).

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При этом есть регионы, где с начала 2022 года не вышло ни одного проекта с новостройками. Среди таковых в «ЕРЗ.РФ» назвали Камчатский край, Магаданскую и Мурманскую области, Ненецкий автономный округ, Республику Адыгею и Чукотский автономный округ.

Руководитель портала «ЕРЗ.РФ» Кирилл Холопик связывает тенденцию со снижением спроса на жилье, на фоне которого регион или город может стать менее инвестиционно привлекательным для строительства многоквартирных домов. Другой причиной снижения ввода новых проектов специалист назвал перенасыщение рынка ранее построенными объектами. По оценкам Холопика, ассортимента доступных для покупки новостроек может быть достаточно для удовлетворения текущего спроса.

«С одной стороны, застройщики не торопятся выводить новые проекты. С другой стороны, банки не спешат открывать проектное финансирование по новым проектам, понимая, что темпы продаж в них не будут такими же высокими, как раньше. На этом фоне у кредитных организаций есть определенные риски невыполнения плановых показателей по срокам возврата кредитных средств», — пояснил специалист.