Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в Финляндии

Россияне, имеющие недвижимость в Финляндии, рискуют потерять ее в связи с визовыми ограничениями. Об этом «Известиям» рассказала юрист Мария Ярмуш.

По ее словам, все сильнее разгорающиеся в Европе антироссийские настроения приведут к тому, что получить визу гражданам РФ «будет все труднее». И в результате россияне, имеющие недвижимость в странах ЕС, могут потерять возможность оплачивать налоги и коммунальные платежи за нее, а впоследствии и вовсе остаться без нее, отметила Ярмуш.