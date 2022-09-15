Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+27° в 
USD 59.67EUR 59.62
Войти в почту
1 час назад

Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в Финляндии

Елена Прошина

Россияне, имеющие недвижимость в Финляндии, рискуют потерять ее в связи с визовыми ограничениями. Об этом «Известиям» рассказала юрист Мария Ярмуш.

Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в Финляндии
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По ее словам, все сильнее разгорающиеся в Европе антироссийские настроения приведут к тому, что получить визу гражданам РФ «будет все труднее». И в результате россияне, имеющие недвижимость в странах ЕС, могут потерять возможность оплачивать налоги и коммунальные платежи за нее, а впоследствии и вовсе остаться без нее, отметила Ярмуш.

Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте выступил с предложением лишить граждан РФ, владеющих жильем в стране, привилегий на получение шенгена.

Напомним, что с 12 сентября Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане РФ должны получать шенген по общим условиям. В частности, платить более высокий визовый сбор, предоставлять расширенный список документов и дольше ждать рассмотрения заявлений.

Недвижимость,ЕС,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители