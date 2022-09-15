Россиян предупредили о риске потерять недвижимость в Финляндии

Россияне, имеющие недвижимость в Финляндии, рискуют потерять ее в связи с визовыми ограничениями. Об этом «Известиям» рассказала юрист Мария Ярмуш.
По ее словам, все сильнее разгорающиеся в Европе антироссийские настроения приведут к тому, что получить визу гражданам РФ «будет все труднее». И в результате россияне, имеющие недвижимость в странах ЕС, могут потерять возможность оплачивать налоги и коммунальные платежи за нее, а впоследствии и вовсе остаться без нее, отметила Ярмуш.
Накануне президент Финляндии Саули Ниинисте выступил с предложением лишить граждан РФ, владеющих жильем в стране, привилегий на получение шенгена.
Напомним, что с 12 сентября Евросоюз приостановил соглашение об упрощенном визовом режиме с Россией. Теперь граждане РФ должны получать шенген по общим условиям. В частности, платить более высокий визовый сбор, предоставлять расширенный список документов и дольше ждать рассмотрения заявлений.