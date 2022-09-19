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1 час назад

Эксперты спрогнозировали цены на жилье в октябре

Лера Букина

В октябре ситуация на рынке недвижимости изменится в связи с новыми трендами, которые наметились в стране. Life выяснил, что будет с ценами на новостройки, квартиры на вторичном рынке, загородные дома и аренду жилья.

Эксперты спрогнозировали цены на жилье в октябре
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По мнению руководителя аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрия Таганова, в ближайшее время стоимость новостроек значительно падать не будет. При этом он не прогнозирует существенного роста. Цены и так достигли пиковых значений, указал собеседник.

Директор управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома прокомментировал ситуацию с ценами на вторичное жилье. По его мнению в ближайшем будущем на рынке будет наблюдаться тенденция снижения чека сделки против цены предложения. Он указал на стабилизацию рынка. Эксперт не ожидает снижения интереса покупателей к недвижимости как к самому надежному активу для вложения сбережений.

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала о ситуации со стоимостью аренды квартир. Согласно ее ожиданиям, в октябре на рынке продолжится высокий сезон. При увеличении спроса в сентябре и октябре стоимость повысится примерно на 5–10%, полагает эксперт. Собеседница указала на отсутствие в настоящее время скидок. Она же ожидает, что такая картина сохранится до зимы. На цены, по словам Поляковой, будет влиять сокращение объема экспозиции.

Владелец строительной компании «Дом Лазовского» Максим Лазовский прогнозирует сохранение цен на загородную недвижимость. По его словам, не исключен незначительный рост цен в 5% на самое ликвидное и бюджетное готовое ИЖС. Эксперт ожидает снижения цен на 10–15% в начале следующего года.

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