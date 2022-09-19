Эксперты спрогнозировали цены на жилье в октябре

В октябре ситуация на рынке недвижимости изменится в связи с новыми трендами, которые наметились в стране. Life выяснил, что будет с ценами на новостройки, квартиры на вторичном рынке, загородные дома и аренду жилья.

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По мнению руководителя аналитического центра «ИНКОМ-Недвижимость» Дмитрия Таганова, в ближайшее время стоимость новостроек значительно падать не будет. При этом он не прогнозирует существенного роста. Цены и так достигли пиковых значений, указал собеседник.

Директор управления вторичного рынка «ИНКОМ-Недвижимости» Сергей Шлома прокомментировал ситуацию с ценами на вторичное жилье. По его мнению в ближайшем будущем на рынке будет наблюдаться тенденция снижения чека сделки против цены предложения. Он указал на стабилизацию рынка. Эксперт не ожидает снижения интереса покупателей к недвижимости как к самому надежному активу для вложения сбережений.

Заместитель директора управления аренды квартир «ИНКОМ-Недвижимости» Оксана Полякова рассказала о ситуации со стоимостью аренды квартир. Согласно ее ожиданиям, в октябре на рынке продолжится высокий сезон. При увеличении спроса в сентябре и октябре стоимость повысится примерно на 5–10%, полагает эксперт. Собеседница указала на отсутствие в настоящее время скидок. Она же ожидает, что такая картина сохранится до зимы. На цены, по словам Поляковой, будет влиять сокращение объема экспозиции.