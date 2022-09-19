Банк непрофильных активов "Траст" выставил на торги два торговых центра в Москве с общей начальной стоимостью 2,5 миллиарда рублей.

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Как сообщила пресс-служба банка, он продает торговый центр "Ясенево" на юго-западе Москвы, начальная цена объекта – 1,2 миллиарда рублей.

На торги выставлено 100% долей ООО "Контекст" и права требования к этой компании. Ей принадлежит торговый центр "Ясенево" на Литовском бульваре площадью 13,5 тысячи квадратных метров и земельный участок в 0,8 гектара. Арендопригодная площадь торгового комплекса – 11 тысяч квадратных метров.

Также "Траст" объявил о проведении торгов по продаже универмага "Молодежный" в Можайском районе Москвы.

По начальной цене 1,3 миллиарда рублей продаются 100% долей ООО "Реверс" и права требования к нему. Компании принадлежит универмаг "Молодежный" на пересечении Можайского шоссе и улицы Рябиновая площадью 11,5 тысячи квадратных метров.