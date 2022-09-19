ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом

«Банк России установил с 1 декабря 2022 года надбавку к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях, предоставленным на финансирование по договору участия в долевом строительстве (кредиты на ДДУ), с первоначальным взносом не выше 10%. Величина надбавки составляет 2,0 вне зависимости от значения показателя долговой нагрузки заёмщика (ПДН)», — отмечается в сообщении.