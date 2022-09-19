ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом

Отмечается, что с 1 декабря 2022 года в России будет установлена надбавка к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0. Такой шаг обусловлен тем, что кредиты по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом менее 10% практически не предоставлялись в течение II квартала. Их доля оценивается в 0,3%.