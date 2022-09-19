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1 час назад

В России ужесточат условия выдачи ипотеки

Лера Букина

Банк России анонсировал ужесточение регулирования выдачи ипотеки с низким первоначальным взносом (не выше 10%) на первичном рынке жилья. Соответствующая информация указана в пресс-релизе регулятора.

ЦБ ужесточит требования к ипотеке с низким взносом
Фото: ТАССТАСС

Отмечается, что с 1 декабря 2022 года в России будет установлена надбавка к коэффициенту риска по ипотечным кредитам в рублях в 2,0. Такой шаг обусловлен тем, что кредиты по договору участия в долевом строительстве с первоначальным взносом менее 10% практически не предоставлялись в течение II квартала. Их доля оценивается в 0,3%.

Центробанк указал на активное рекламирование в стране ипотечных программ без первоначального взноса, в том числе в рассрочку. ЦБ подчеркивает, что заемщики, которые обращаются за кредитом с низким первоначальным взносом, характеризуются повышенным уровнем кредитного риска.

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«В соответствии с действующим регулированием при расчете первоначального взноса учитываются только собственные средства заемщика и не допускается учет заемных средств, рассрочек и (или) комиссий от застройщика. В случае роста доли кредитов без первоначального взноса в выдачах кредитные портфели банков будут более уязвимы к возможным шокам»,— отмечается в заявлении ЦБ.

Ранее премьер-министр страны Михаил Мишустин сообщил о намерении правительства РФ выделить дополнительные 56 млрд рублей на поддержку ипотечных программ в России.

Недвижимость,Михаил Мишустин,Банк России,Правительство РФ,
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