Россияне бросились скупать жилье в одной курортной стране

Лишившиеся возможности покупать недвижимость в европейских странах россияне бросились скупать жилье в Таиланде — спрос на объекты на популярном курорте в первые восемь месяцев 2022 года вырос в четыре раза год к году. Об этом пишет «Коммерсантъ».

По данным Prian.ru, Таиланд впервые вошел в топ-10 наиболее востребованных у россиян стран для приобретения недвижимости — годом ранее он занимал 20-ю позицию по популярности. В Intermark Real Estate также отметили рост спроса на недвижимость в стране на 50-60 процентов за год. Таиланд наряду с Турцией и ОАЭ вошел в тройку стран, где интерес россиян к приобретению жилья в 2022 году стал стремительно расти, поясняют аналитики.

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По данным информцентра по недвижимости Госбанка Таиланда (REIC), россияне занимают второе место среди иностранных покупателей квартир и апартаментов в королевстве -— в первом квартале 2022-го на их долю пришлось 6,4 процента всех сделок. Первое место занимают граждане Китая (45 процентов). Далее следуют граждане США (5,4 процента), Великобритании (4,3 процента) и Германии (3,8 процента).

В Prian.ru отметили, что, если до пандемии около 85 процентов сделок в Таиланде заключалось с инвестиционными целями, а оставшиеся приходились на объекты для собственного проживания, то сейчас доли запросов практически сравнялись.

Партнер Intermark Real Estate Ирина Мошева объясняет повышенный интерес россиян к тайской недвижимости закрытием для отдыха и инвестиций европейских направлений. Кроме того, трансакции при проведении сделок проходят спокойно, так как Таиланд не включен в список «недружественных» стран, добавила эксперт.

Главный редактор Prian.ru Филипп Березин обратил внимание на намерение некоторых россиян переехать в Таиланд. «Страна находится вдали от конфликта на Украине, обеспечивает достойный уровень жизни при относительно небольших расходах», — пояснил специалист. Важным для таких покупателей жилья фактором эксперт назвал наличие на Пхукете русскоязычного комьюнити и международных школ.

При этом цены на недвижимость в Таиланде пока остаются относительно доступными. По оценкам Intermark Real Estate, меблированную студию площадью 30–35 квадратных метров в популярном туристическом районе Пхукета можно приобрести за 100 тысяч долларов (6,62 миллиона рублей). Стоимость частных вилл с двумя спальнями начинается от 200 тысяч долларов (12,03 миллиона рублей), отметили эксперты. Однако представитель Henley & Partners Полина Кулешова предупредила, что в Таиланде нет иммиграционных программ, которые давали бы право на получение вида на жительство или гражданства страны.

По прогнозам Мошевой, дальнейший спрос россиян на покупку недвижимости на популярном курорте будет зависеть от расширения полетной программы между Россией и Таиландом. Бум иностранных покупателей на рынке страны, по мнению Березина, может начаться после снятия связанных с пандемией коронавируса ограничений в Китае.