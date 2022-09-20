ВТБ снизил размер первого взноса по ипотеке на вторичку

ВТБ принял решение пересмотреть условия выдачи жилищных кредитов в рамках собственных программ. С 20 сентября минимальную сумму первого взноса при покупке жилья на вторичном рынке установили на уровне 10%, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

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«Минимальный первый взнос в размере 10% доступен при покупке квартир и апартаментов. Получить средства можно на срок до 30 лет в сумме до 60 млн рублей», – отмечается в сообщении.

Также отмечается, что у клиентов, которые ранее получили одобрение со стороны банка, будет возможность переоформить заявку на новых условиях. Получение кредита со сниженным первым взносом заемщики доступно до 31 декабря, добавляет банк.

Вице-президент, заместитель руководитель департамента розничного бизнеса ВТБ Евгений Дячкин отметил, что условия ипотечных программ улучшились благодаря поэтапному снижению ключевой ставки. По его словам, политика смягчения денежно-кредитной политики Центробанка завершается, «поэтому на первый план выходят неценовые параметры, которые также очень важны для заемщиков».