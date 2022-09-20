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59 минут назад

Раскрыта цена самой дорогой квартиры в Москве

Лера Букина

Наиболее дорогую квартиру в столице продают более чем за пять миллиардов рублей. Об этом сообщают «Известия» со ссылкой на данные компании «Метриум».

Раскрыта цена самой дорогой квартиры в Москве
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперты отмечают, что самое дорогостоящее жилье в Москве — квартира в ЖК «Усадьба» в Орлово-Давыдовском переулке. Это исторический особняк, располагающийся в Мещанском районе в центральном районе города. Площадь жилья составляет 4,4 тыс. квадратных метра. Оно оценивается в 5,6 млрд рублей.

Кроме того, аналитики пришли к выводу, что наиболее бюджетная квартира в Москве находится в районе Очаково-Матвеевское. Речь идет об апартаменте экономкласса в «Лофте на Рябиновой». Само здание обновлено по реновации. Апартаменты площадью 11,8 кв. м. можно здесь приобрести за 1,6 млн рублей.

Ранее сообщалось, что, по данным облачного сервиса для анализа и мониторинга рынка новостроек bnMap.pro, наиболее компактный лот на первичном рынке жилья в Москве имеет площадь 9 кв. м, самый просторный располагается в закрытой продаже в одном из комплексов новостроек класса люкс — его площадь составляет 780 кв. м.

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