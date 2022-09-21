Назван самый популярный для покупки жилья округ Москвы

Россиянам назвали самый популярный округ Москвы для покупки первичного жилья. Соответствующее исследование провел Росреестр, результаты передает РБК.

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По итогам августа 2022 года Троицкий и Новомосковский административный округ (ТиНАО) занял первое место по числу сделок с новостройками, на долю региона пришлось 22,19 процента от общего числа заключенных договоров. Второе место досталось Юго-Восточному округу (ЮВАО) с 14,04 процента. Тройку лидеров замкнул Западный округ (ЗАО) с 13 процентами, который в июне и июле удерживал лидирующую позицию.

С января по август в Москве зарегистрировали 84,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости. Лидирующими регионами по количеству сделок по итогам восьми месяцев года также оказались ТиНАО, ЗАО и ЮВАО, пятерку наиболее популярных для покупки новостроек локаций закрыли Северо-Западный (СЗАО) и Северный (САО) округа.