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1 час назад

Назван самый популярный для покупки жилья округ Москвы

Lenta.ru

Россиянам назвали самый популярный округ Москвы для покупки первичного жилья. Соответствующее исследование провел Росреестр, результаты передает РБК.

Назван самый популярный для покупки жилья округ Москвы
Фото: ТАССТАСС

По итогам августа 2022 года Троицкий и Новомосковский административный округ (ТиНАО) занял первое место по числу сделок с новостройками, на долю региона пришлось 22,19 процента от общего числа заключенных договоров. Второе место досталось Юго-Восточному округу (ЮВАО) с 14,04 процента. Тройку лидеров замкнул Западный округ (ЗАО) с 13 процентами, который в июне и июле удерживал лидирующую позицию.

С января по август в Москве зарегистрировали 84,5 тысячи договоров долевого участия (ДДУ) на рынке жилой и нежилой недвижимости. Лидирующими регионами по количеству сделок по итогам восьми месяцев года также оказались ТиНАО, ЗАО и ЮВАО, пятерку наиболее популярных для покупки новостроек локаций закрыли Северо-Западный (СЗАО) и Северный (САО) округа.

Ранее в сентябре сообщалось, что новостройки в России подорожали на 34,1 процента. Средняя стоимость квадратного метра нового жилья в начале месяца достигла 149,9 тысячи рублей. С начала 2022 года динамика роста цен достигла 20,9 процента — в январе «квадрат» в новостройке обошелся бы в 123,9 тысячи рублей.

Недвижимость,Росреестр,
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