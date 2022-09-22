Названы округа Москвы с самым дешевым жильем

Среднюю стоимость квадратного метра в новостройках массового сегмента в Юго-Западном автономном округе оценили в 234 тысячи рублей. За год этот показатель в ЮЗАО вырос на 15,8 процента. Второе место в списке занял Северный автономный округ, где средняя цена «квадрата» установилась на уровне в 280 тысяч рублей, за год увеличившись на 11,5 процента. Замкнул тройку Юго-Восточный автономный округ с параметром в 281 тысячу рублей (плюс 23,7 процента за год). Кроме того, в пятерку попали Северо-Западный автономный округ и Восточный автономный округ, где средняя стоимость квадратного метра составила 305 тысяч рублей. За год он подорожал на 18,2 и 12,1 процента соответственно.