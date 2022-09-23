Риелтор высказался о будущем цен на квартиры в России

С момента объявления частичной мобилизации в России прошло мало времени, и пока достаточно трудно оценить серьезность и масштаб влияния этого факта на рынок недвижимости. Однако некоторые объекты должны подешеветь, убежден риелтор, эксперт по недвижимости Виталий Русаков. Своим мнением он поделился с «Лентой.ру».

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Основной контингент призываемых сейчас состоит их молодых людей с предельным возрастом 35- 45 лет, которые, вероятно владели недвижимостью.

«Если предположить, что некоторая часть молодых семей будет уезжать за границу, то на рынок на продажу будут выставлены одномоментно много квартир, объектов, в том числе и ипотечных. Как итог, мы можем наблюдать «провал» цен по некоторым сегментам квартир, жилых объектов на 10-20 процентов, как минимум», — поделился Русаков.

Сейчас можно делать только приблизительные предположения насчет того, как частичная мобилизация скажется на рынке ипотеки и вторичного жилья, считает эксперт. Однако ясно, что такое сжатие платежеспособного спроса на жилье неминуемо приведет к оттоку денег с рынка недвижимости, а, значит, и к заметному падению цен.