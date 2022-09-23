За период с января по август 2022 года граждане России приобрели в Турции 8,1 тысячи объектов недвижимости. О том, что россияне бросились скупать жилье в популярной пляжной стране, «Ленте.ру» сообщили аналитики Turk.Estate.

Фото: Mustafa Kaya / Globallookpress.com Mustafa Kaya / Globallookpress.com

Положительная динамика с начала 2022 года относительно января — августа предыдущего года составила 215,14 процента. За указанный период 2021 года россияне приобрели в Турции 2,5 тысячи объектов. Специалисты добавили, что за восемь месяцев 2022-го граждане купили на 50,86 процента больше жилья, чем за весь 2021-й, когда было приобретено 5,3 тысячи объектов.

В августе 2022-го количество сделок в зарубежной стране с участием российских граждан составило 1,2 тысячи. Показатель этого месяца был на 20,42 процента, или 210 операций, выше, чем аналогичный параметр за июль. По сравнению с августом 2021 года положительная динамика составила 174,5 процента, или 787 сделок.