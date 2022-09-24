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1 час назад

Юрист назвал россиянам способ снизить налог на квартиру

Lenta.ruиещё 1

Ведущий юрист компании Объединенный юридический центр «Парфенон» Павел Уткин в беседе с агентством «Прайм» назвал россиянам способ снизить налог на квартиру.

Юрист назвал россиянам способ снизить налог на квартиру
Фото: РИА НовостиРИА Новости

По его словам, налог на квартиру напрямую зависит от ее кадастровой стоимости. При этом снизить его, если вдруг собственника не устроит сумма изысканий, можно лишь через суд и переоценку.

В то же время сделать это сейчас проблематично, поскольку последние 8-10 лет вся капитальная недвижимость в вопросе кадастровой стоимости максимально приближена к рыночной.

«Система не идеальна. Поэтому старая хрущевка вполне может по кадастру стоить столько же, сколько и новый монолитный дом», — пояснил специалист.

По словам специалиста, в первую очередь часть квартиры налогом не облагается — речь о 20 квадратных метрах. Кроме того, процентная ставка налогообложения будет зависеть от кадастровой стоимости.

Ранее в России захотели снизить налог от сдачи в аренду апартаментов. Сейчас собственники апартаментов должны зарегистрировать ИП или ООО и платить шесть процентов от поступлений, если речь идет об упрощенной системе налогообложения. Минфин и ФНС планируют позволить таким гражданам оформлять статус самозанятого и возвращать в бюджет четыре процента от дохода.

Недвижимость,Павел Уткин,
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