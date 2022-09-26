Строительство апартаментов в России сократилось

В России зафиксировали сокращение предложения апартаментов. Так, за два года оно снизилось с 25 до 15% от суммарного объема новостроек, сообщают «Известия» со ссылкой на аналитиков девелоперской компании Level Group.

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Спрос на апартаменты также сократился — с 10 до 7%. Этот формат раньше пользовался популярностью из-за ожидания того, что апартаменты признают жильем. Однако сдвига в данном вопросе нет, поэтому и российские граждане потеряли надежду, заявили в центре новостроек федеральной компании «Этажи». Там же подчеркнули об отсутствии льготной ипотеки на апартаменты.

В компании оценили долю апартаментов в 10–12% от общего объема предложения в сегменте новостроек в Москве и примерно в 7–8% – в Санкт-Петербурге. Отмечается, что пару лет назад доля превышала текущий показатель в 1,5–2 раза.

«Во втором квартале продажи апартаментов в Москве исчислялись крайне незначительными цифрами: застройщики заключили не более 500 контрактов, при том что готовых к реализации апартаментов сегодня насчитывается в Москве более 17 тыс.», — заявили в СРО «Региональная ассоциация оценщиков» (СРО РАО).

Пользоваться спросом на рынке будут проекты с апартаментами, которые располагаются ближе к центру города, отмечают в Level Group.