Экономика
Компании
Рынки
Личный счет
Недвижимость
Курсы валют
Конвертер валют
Курс доллара
Курс евро
+23° в 
USD 58.00EUR 55.93
Войти в почту
1 час назад

В Москве снизился спрос на квартиры с большой площадью

Мир24

На территории «старой» Москвы снизился спрос на квартиры с большой площадью. А количество сделок по покупке малогабаритного жилья возросло, пишет «Лента.ру».

В Москве снизился спрос на квартиры с большой площадью
Фото: МТРК «МИР»МТРК «МИР»

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили изданию, что с августа 2021 года по август 2022 года количество продаж квартир с площадью свыше 55 квадратных метров снизилось на 33,2%.

При этом за год было зарегистрировано больше сделок с квартирами площадью до 30 квадратных метров, а также от 30 до 55 «квадратов». Продажи малогабаритного жилья выросли на 23,6%, а квартир от 30 до 55 квадратных метров – на 6,7%.

С начала 2022 года на территории «старой» Москвы было заключено 33,7 тыс. сделок на первичном рынке, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартиры площадью от 30 до 55 «квадратов» стали самыми популярными на рынке, на их долю пришлось 51,3% продаж, рост за год составил 7,8%. Выросло число сделок с квартирами метражом менее 30 квадратных метров – они составили 15,2% доли рынка (рост на 4%). Спрос на новые квартиры площадью свыше 55 квадратных метров за год снизился на 11,9%, составив 33,4% от продаж.

Напомним, ранее сообщалось, что на вторичном рынке жилья в Москве вдвое увеличились сроки продажи. А аналитики в сфере недвижимости назвали округа Москвы с наиболее дешевым жильем.

Недвижимость,
18+
Все новости
В миреНовости МосквыПолитикаОбществоПроисшествияНаука и техникаШоу-бизнесАрмияИгрыВидеоТестыФотоПодкастыПодаркиПраздники
Финансы
ЭкономикаКомпанииРынкиЛичный счетНедвижимостьКурсы валютКонвертер валютКурс доллараКурс евроПрогноз курса валютВыгодный курс обменаКросс-курс
Женский
ЗвёздыПсихологияЕдаЛюбовьЗдоровьеТестыКрасотаМодаФорумСчетДетиПроверено на себеДом и садСвоими рукамиВидеоФото
Кино
ФильмыТВСериалыАктерыТестыФотоВидео
Спорт
ФутболХоккейБоксMMAАвтоспортТеннисБаскетболЛегкая атлетикаБиатлонФигурное катаниеЛыжный спортШахматыЛетние виды спортаЗимние виды спортаВолейболГандболВидеоФотоСтатьиОколо спортаОлимпиада-2022Олимпиада-2020Евро 2022Премьер-лига
Aвто
АвтоновостиДТПТест-драйвыАвтоэксперт
Субботний
ИсторииЛюдиВещиБезумный мирМестаТестыФотоВидео
Доктор
НовостиКоронавирусБолезни и лекарстваНаукаНародная медицинаЗОЖВидеоСтатьи
Гороскопы
СонникЗначение именГаданияЛунный гороскопКитайский гороскопПриметыЧесалкаПриметы на новый год2022 годЗаговоры на новый годЧихалкаТестыНародные приметыПредсказанияАстрошколаВангаРетроградный МеркурийКалендарь МайяДизайн человекаГаданияЛунный календарьВосточный гороскопНумерологияИменаЗодиакСонникПсихология
Путешествия
Новости путешествийОтдых в РоссииЛичный опытЗаграницаЛайфхакиПутеводители