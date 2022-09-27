В Москве снизился спрос на квартиры с большой площадью

На территории «старой» Москвы снизился спрос на квартиры с большой площадью. А количество сделок по покупке малогабаритного жилья возросло, пишет «Лента.ру».

Фото: МТРК «МИР» МТРК «МИР»

Аналитики «НДВ Супермаркет Недвижимости» сообщили изданию, что с августа 2021 года по август 2022 года количество продаж квартир с площадью свыше 55 квадратных метров снизилось на 33,2%.

При этом за год было зарегистрировано больше сделок с квартирами площадью до 30 квадратных метров, а также от 30 до 55 «квадратов». Продажи малогабаритного жилья выросли на 23,6%, а квартир от 30 до 55 квадратных метров – на 6,7%.

С начала 2022 года на территории «старой» Москвы было заключено 33,7 тыс. сделок на первичном рынке, что на 9,5% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Квартиры площадью от 30 до 55 «квадратов» стали самыми популярными на рынке, на их долю пришлось 51,3% продаж, рост за год составил 7,8%. Выросло число сделок с квартирами метражом менее 30 квадратных метров – они составили 15,2% доли рынка (рост на 4%). Спрос на новые квартиры площадью свыше 55 квадратных метров за год снизился на 11,9%, составив 33,4% от продаж.