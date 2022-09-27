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1 час назад

Спрос на аренду квартир в Москве резко упал

Лера Букина

Доля запросов на аренду квартир в Москве сократилась после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала «Циан».

Спрос на аренду квартир в Москве резко упал
Фото: unsplash.comunsplash.com

Исследования проводилось путем проверки активности пользователей на сайте. Агентство «Этажи» предоставило практические такие же данные. Так, спрос на аренду в столице и Петербурге в настоящее время демонстрирует снижение на 10% к началу сентября, и на 15% — к аналогичному периоду 2021 года.

Глава Apple Real Estate Данила Савченко указал на еще большее сокращение спроса на аренду элитной недвижимости в Москве. Оно оценивается в 50%, отметил собеседник. Схожая картина была в пандемийный период и сразу после объявления спецоперации на Украине, подчеркнул Савченко.

«Клиенты, которые стали возвращаться в аренду в июле-августе 2022 года, сейчас расторгают договоры», — отметил он.

Эксперт также указал на то, что многие приняли решение уехать в другие регионы и страны.

Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии арендного жилья в стране. По его словам, в портфеле госкомпании насчитывается уже 18 домов на 600 тысяч квадратных метров.

Недвижимость,Виталий Мутко,Владимир Путин,ЦИАН,Apple,
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