Спрос на аренду квартир в Москве резко упал

Доля запросов на аренду квартир в Москве сократилась после того, как в РФ объявили частичную мобилизацию. Об этом сообщает РБК со ссылкой на данные портала «Циан».
Исследования проводилось путем проверки активности пользователей на сайте. Агентство «Этажи» предоставило практические такие же данные. Так, спрос на аренду в столице и Петербурге в настоящее время демонстрирует снижение на 10% к началу сентября, и на 15% — к аналогичному периоду 2021 года.
Глава Apple Real Estate Данила Савченко указал на еще большее сокращение спроса на аренду элитной недвижимости в Москве. Оно оценивается в 50%, отметил собеседник. Схожая картина была в пандемийный период и сразу после объявления спецоперации на Украине, подчеркнул Савченко.
«Клиенты, которые стали возвращаться в аренду в июле-августе 2022 года, сейчас расторгают договоры», — отметил он.
Эксперт также указал на то, что многие приняли решение уехать в другие регионы и страны.
Ранее глава «Дом.РФ» Виталий Мутко доложил президенту РФ Владимиру Путину о развитии арендного жилья в стране. По его словам, в портфеле госкомпании насчитывается уже 18 домов на 600 тысяч квадратных метров.