Банки Великобритании перестают выдавать ипотеку

Банки Великобритании перестают предоставлять некоторые виды ипотечных кредитов после объявления главой минфина Кваси Квартенгом плана поддержки экономики страны и резкого падения фунта, пишет во вторник газета The Telegraph.

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Накануне крупнейший специализирующийся на ипотечном кредитовании британский банк Halifax заявил о временной отмене с 27 сентября предложений по ипотеке, сделки по которым заключаются через брокеров и требуют уплаты комиссии, однако имеют более низкую процентную ставку, говорится в статье.

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По словам представителя банка, такое решение стало "результатом значительных изменений ценообразования на ипотечном рынке" в течение последних нескольких недель, пишет Telegraph.

Менее крупные банки, предоставляющие ипотеку, последовали примеру Halifax, отмечает издание. Например, банк Virgin Money временно убрал все предложения по ипотеке для новых клиентов, а банк Nottingham for Intermediaries снял 14 ипотечных предложений и пересматривает ставки на некоторые ипотечные сделки. Всего около десяти банков приняли похожие меры, и ожидается, что еще больше финансовых институтов перестанут предоставлять британцам ипотеку, пишет Telegraph.

Это решение связано с ожидаемым повышением Банком Англии процентной ставки. Британский центробанк может пойти на такой шаг, чтобы "справиться с потрясениями, с которыми столкнулся фунт" после объявления на прошлой неделе плана поддержки британской экономики, говорится в статье. Ожидается, что ставка, сейчас находящаяся на уровне 2,25% (максимум с ноября 2008 года), может резко вырасти и даже достигнуть 6% в следующем году. Это значит, что британцам придется выплачивать по ипотеке на 800 фунтов стерлингов больше каждый месяц, отмечает издание.

Новый министр финансов Квартенг представил в парламенте план поддержки экономики страны общей стоимостью в 60 миллиардов фунтов стерлингов, заявив при этом об отмене планировавшегося повышения налога на прибыль предприятий до 25% с 19%. После этого доходность пятилетних гособлигаций Великобритании выросла до максимального с 2008 года уровня в 4,6%. А рост доходности означает снижение спроса на долговые бумаги Британии. Кроме того, после объявления плана поддержки экономики курс фунта стерлингов резко упал и в ходе торгов понедельника опускался до исторического минимума в 1,054 доллара за фунт.