В РФ предложили снизить ипотечную ставку на большие квартиры

«Дом.РФ» счел необходимым уменьшить ставку по семейной ипотеке на квартиры с большой площадью. Вопросом расширения программы уже занялись, сообщил «Известиям» глава госкомпании Виталий Мутко.

Он отметил, что в настоящее время ставка по программе на любые виды квартир - 6%. При этом, по словам Мутко, более половины семей, в которых есть дети, хотят приобрести жилье, площадь которого составляет более 55 кв. метров. Он также подчеркнул, что большая часть квартир в новостройках - «однушки». Многокомнатное жилье стоит слишком дорого, поэтому семьи его приобрести попросту не могут.

В ГК «Гранель» положительно оценили идею государственной компании «Дом.РФ». Там уверены, что в текущей ситуации нововведение будет являться драйвером роста спроса. Также эксперты ожидают увеличения потенциальной покупательской аудитории при уменьшении ипотечной ставки на 1 п.п.

В федеральной компании «Этажи» полагают, что у семей появится возможность взять кредит на сумму на 11,7% больше, если ставка будет снижена до 5%. При этом в случае ее уменьшения до 4% размер увеличится на 25,6%.

Увеличение продаж двухкомнатных квартир площадью 55–65 кв. м может составить 30% при падении процентной ставки на 3 п.п., считают в GloraX. Там же ожидают роста спроса на трехкомнатные квартиры на 10% в таком случае. Однако в компании сомневаются в том, что квартирография девелоперов резко изменится благодаря данной мере.