Составлен топ-5 городов Подмосковья с доступным жильем в новостройках

Топ-5 городов Подмосковья с доступным жильем в новостройках составили аналитики bnMAP.pro. Результатами их исследований поделился РБК.

Фото: Илья Питалев / Коммерсантъ Илья Питалев / Коммерсантъ

Так, самые низкие цены на квартиры в новостройках были зафиксированы в Электрогорске. Средний бюджет лота в этом городе — 4,9 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занял Серпухов со средней стоимостью первичного жилья в 5,2 миллиона рублей. Третья позиция у Лобни с 5,5 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Пущино (5,8 миллиона рублей) и Дмитров (5,9 миллиона рублей).

«Более низкая цена объясняется в первую очередь расположением этих городов. Большинство из них находится за пределами ЦКАД, достаточно далеко от Москвы. Новостройки в данных городах ориентированы практически полностью на местного покупателя, который живет и работает в этом городе», — объяснила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Она уточнила, что попадание находящейся в 15 километрах от МКАД Лобни в этот список объясняется тем, что на сегодняшний день там предлагается всего один проект стандартного класса, где ранее были довольно серьезные задержки с вводом в эксплуатацию.

«Очевидно, данный ЖК пользуется ограниченным спросом, поэтому застройщик пытается стимулировать интерес покупателей за счет более привлекательной цены», — заключила эксперт.