Составлен топ-5 городов Подмосковья с доступным жильем в новостройках

Топ-5 городов Подмосковья с доступным жильем в новостройках составили аналитики bnMAP.pro. Результатами их исследований поделился РБК.
Так, самые низкие цены на квартиры в новостройках были зафиксированы в Электрогорске. Средний бюджет лота в этом городе — 4,9 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занял Серпухов со средней стоимостью первичного жилья в 5,2 миллиона рублей. Третья позиция у Лобни с 5,5 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Пущино (5,8 миллиона рублей) и Дмитров (5,9 миллиона рублей).
«Более низкая цена объясняется в первую очередь расположением этих городов. Большинство из них находится за пределами ЦКАД, достаточно далеко от Москвы. Новостройки в данных городах ориентированы практически полностью на местного покупателя, который живет и работает в этом городе», — объяснила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.
Она уточнила, что попадание находящейся в 15 километрах от МКАД Лобни в этот список объясняется тем, что на сегодняшний день там предлагается всего один проект стандартного класса, где ранее были довольно серьезные задержки с вводом в эксплуатацию.
«Очевидно, данный ЖК пользуется ограниченным спросом, поэтому застройщик пытается стимулировать интерес покупателей за счет более привлекательной цены», — заключила эксперт.
Ранее был составлен топ-5 городов Подмосковья с недорогой «вторичкой». В нем лидер данного рейтинга занял только третье место. Причины объяснили аналитики.