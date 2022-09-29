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53 минуты назад

Составлен топ-5 городов Подмосковья с доступным жильем в новостройках

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Топ-5 городов Подмосковья с доступным жильем в новостройках составили аналитики bnMAP.pro. Результатами их исследований поделился РБК.

Составлен топ-5 городов Подмосковья с доступным жильем в новостройках
Фото: Илья Питалев / КоммерсантъИлья Питалев / Коммерсантъ

Так, самые низкие цены на квартиры в новостройках были зафиксированы в Электрогорске. Средний бюджет лота в этом городе — 4,9 миллиона рублей. Второе место в рейтинге занял Серпухов со средней стоимостью первичного жилья в 5,2 миллиона рублей. Третья позиция у Лобни с 5,5 миллиона рублей. В пятерку лидеров также вошли Пущино (5,8 миллиона рублей) и Дмитров (5,9 миллиона рублей).

«Более низкая цена объясняется в первую очередь расположением этих городов. Большинство из них находится за пределами ЦКАД, достаточно далеко от Москвы. Новостройки в данных городах ориентированы практически полностью на местного покупателя, который живет и работает в этом городе», — объяснила управляющий партнер Dombook, председатель совета директоров компании «Бест-Новострой» Ирина Доброхотова.

Она уточнила, что попадание находящейся в 15 километрах от МКАД Лобни в этот список объясняется тем, что на сегодняшний день там предлагается всего один проект стандартного класса, где ранее были довольно серьезные задержки с вводом в эксплуатацию.

«Очевидно, данный ЖК пользуется ограниченным спросом, поэтому застройщик пытается стимулировать интерес покупателей за счет более привлекательной цены», — заключила эксперт.

Ранее был составлен топ-5 городов Подмосковья с недорогой «вторичкой». В нем лидер данного рейтинга занял только третье место. Причины объяснили аналитики.

Недвижимость,Ирина Доброхотова,
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