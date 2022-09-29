Стало известно о росте спроса на ипотеку в Москве

О росте спроса на ипотеку в России сообщает РБК со ссылкой на аналитиков Объединенного кредитного бюро (ОКБ). В августе 2022 года в стране было выдано 110,28 тысячи ипотечных кредитов на общую сумму в 405,35 миллиарда рублей, что на 26 процентов превышает показатель июля по количеству и на 27 процентов — по цене.

Как стало известно из проведенного специалистами ОКБ исследования, максимальный количество ипотечных кредитов в августе 2022 года взяли в Москве (8,31 тысячи кредитов на общую сумму 61,32 миллиарда рублей) и Подмосковье (6,62 тысячи кредитов на 38,4 миллиарда рублей). В пятерку лидеров также вошли Санкт-Петербург, Краснодарский край и Свердловская область.

Средний размер ипотечного кредита в России в августе текущего года по сравнению с июлем не изменился и составил 3,7 миллиона рублей, рассказали аналитики. Наибольшая средняя сумма кредита — 7,37 миллиона рублей — также была выявлена в столице.