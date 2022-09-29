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24 минуты назад

Россияне стали меньше вкладываться в недвижимость

Lenta.ru

По итогам 2022 года объем инвестиций в недвижимость России может значительно снизиться. О том, что граждане стали меньше вкладываться в такие объекты, сообщает старший руководитель платформы консалтинговых услуг отдела инвестиций и рынков капитала консалтинговой компании CORE.XP Ирина Ушакова, ее слова передает ТАСС.

Россияне стали меньше вкладываться в недвижимость
Фото: ТАССТАСС

Согласно прогнозам, общий объем инвестиций упадет на 13 процентов по сравнению с 2021 годом, до 350 миллиардов рублей. При этом большая часть вложений придется на коммерческие проекты — покидающие российский рынок иностранные инвесторы формируют большой объем потенциальных сделок в этом сегменте.

По итогам трех кварталов 2022 года общий объем вложений снизился на 14 процентов относительно 2021 года, до 247 миллиардов рублей. В третьем квартале сумма составила 99 миллиардов — столько же, сколько в предыдущем году. В то же время инвестиции в помещения под жилье на 32 процента отстают от уровня 2021 года, за три квартала они достигли 113 миллиардов рублей. Особой популярностью пользуются офисный и складской сегменты, на долю которых пришлось 31 и 33 процента от всех вложений соответственно.

Ранее в сентябре россиянам назвали города с самыми дешевым вторичным жильем. Ими оказались Челябинск, Киров, Ижевск, Ульяновск и Волгоград.

Недвижимость,Ирина Ушакова,
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