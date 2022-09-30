Элитное жилье в России начали продавать с большими скидками

Продавцы элитного жилья начали предоставлять дисконты до 40%, мотивируя это желанием быстро избавиться от объекта, в том числе на фоне частичной мобилизации, рассказали опрошенные РИА Недвижимость риелторы.

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В России указом президента с 21 сентября объявлена частичная мобилизация. По словам министра обороны Сергея Шойгу, будут призваны в общей сложности 300 тысяч резервистов.

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По словам участников рынка, на фоне частичной мобилизации продавцы как элитных квартир, так и загородных домов, которые не спешили с реализацией недвижимости, стали активнее включаться в этот процесс и предлагать скидки.

"Примерно по четверти нашей базы собственники жилья изъявили желание снизить цену. По каким-то лотам были просьбы установить дисконт в символическом размере 3-4%, так и достаточно радикальные скидки в 30-40% для быстрой продажи", - рассказал партнер Intermark Real Estate Дмитрий Халин.

Как отмечает председатель совета директоров "БЕСТ-Новостроя" Ирина Доброхотова, такое поведение характерно для стрессовых ситуаций, однако в большинстве случаев к большим скидкам прибегают либо собственники низколиквидных объектов, либо те, кто спешно покидают страну и готовы терять при распродаже активов.

"В сегодняшней ситуации нужен человек, который будет способен выкупить объект со 100% в кратчайший срок", - отметила Доброхотова.

Более сдержанную позицию занимают владельцы элитной загородной недвижимости. Как рассказала гендиректор агентства элитной недвижимости Fox Property Юлия Белукова, продавцы просят скорректировать цену не более чем на 10-20%. Хотя эксперты отмечают, что на фоне хороших дисконтов всплеска активности на рынке не наблюдается. Наоборот, за последнюю неделю произошло снижение обращений на уровне 60-70% от показателей начала месяца.

Прогнозируя дальнейшую ситуацию, эксперты не ожидают массовых дисконтов в элитных сегментах, а скидки в среднем могут составить не более 10-15%.