Раскрыты причины снижения цен на рынке вторички

На рынке вторичной недвижимости скоро начнется снижение цен. Так считает президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков, сообщает радио Sputnik.

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Эксперт рассказал, что с начала пандемии цены на квадрат жилья в Москве выросли почти вдвое. Причинами стали государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки, повышение цен на строительные материалы. Вслед за первичным выросли цены и на вторичном рынке.

Однако в последние месяцы на рынке недвижимости наблюдается стагнация, спрос заметно отстает от предложения. На первичном рынке застройщики вынуждены идти на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж.

В свою очередь, собственники квартир соглашаются предоставлять покупателям солидные скидки. Разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки сегодня в среднем равна 15-20%.

Тренд на снижение цен на вторичном рынке недвижимости сохранится и в среднесрочной перспективе.

«Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен», - предрек эксперт.