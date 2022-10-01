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23 минуты назад

Эксперт раскрыл причины снижения цен на рынке вторичной недвижимости

Майк Габриелян

На рынке вторичной недвижимости скоро начнется снижение цен. Так считает президент Региональной ассоциации оценщиков (РАО) Кирилл Кулаков, сообщает радио Sputnik.

Раскрыты причины снижения цен на рынке вторички
Фото: РИА НовостиРИА Новости

Эксперт рассказал, что с начала пандемии цены на квадрат жилья в Москве выросли почти вдвое. Причинами стали государственная поддержка ипотеки, ажиотажный спрос на новостройки, повышение цен на строительные материалы. Вслед за первичным выросли цены и на вторичном рынке.

Однако в последние месяцы на рынке недвижимости наблюдается стагнация, спрос заметно отстает от предложения. На первичном рынке застройщики вынуждены идти на беспрецедентные акции с собственными программами ипотечной поддержки продаж.

В свою очередь, собственники квартир соглашаются предоставлять покупателям солидные скидки. Разница между первоначальной ценой и ценой реальной сделки сегодня в среднем равна 15-20%.

Тренд на снижение цен на вторичном рынке недвижимости сохранится и в среднесрочной перспективе.

«Рынок вторичной недвижимости ждет дальнейшее снижение цен», - предрек эксперт.

Ранее эксперты рассказали, стоит ли сейчас покупать квартиру в Нижнем Новгороде.

Недвижимость,Кирилл Кулаков,
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